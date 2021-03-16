Hendek ilçesinde aşevi kuruluyor

Kızılay işbirliği ve Hendekli hayırsever işadamı Erkan Albayrakoğlu'nun destekleriyle, aşevi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Bu güzel hizmet neticesinde haftanın 6 günü, 1 öğün olmak üzere ilk etapta günlük 500 kişilik yemek dağıtılacak. Aşevi tamamen Kızılay tarafından hizmet verecek. Kızılay kontrolünde olacak aşevimize personel ve araç desteği vereceğiz. Hendek'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hendek Belediye Başkanı Başkan Turgut Babaoğlu, Kızılay Hendek Temsilciliği Koordinatörü Sami Bağdatlı ve hayırsever işadamı Erkan Albayrakoğlu'nun katılımıyla Hendek'e kazandırılacak aşevinin imzaları atıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Kızılay Hendek Temsilciliği Koordinatörü Sami Bağdatlı, "Hendek Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu ve yardımsever Erkan Albayrakoğlu ile karşılıklı görüşmeler doğrultusunda bugün AŞ evi protokolünü gerçekleştirdik. Türkiye'de 24. AŞ evi Hendek'e kuruluyor. Tüm izinler alındı. Başkanımız Babaoğlu bu noktada bizlere destek değil tam destek vermiştir. Önemli bir projeyi hayata geçirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız Turgut Babaoğlu'na ve maddi manevi her türlü yanımızda olan, AŞ evinin tüm ihtiyaçlarını tamamlayarak bizlere teslim eden Hendekli hemşehrimiz Erkan Albayrakoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

İngiltere'de yaşayan ve AŞ evinin Hendek'e kazandırılmasında önemli katkıları bulunan 56 yaşındaki işadamı Erkan Albayrakoğlu ise, "Ben Hendek'te doğdum ve burada büyüdüm. Gençliğimde Balkanları gezerken, Ata topraklarında Türk işadamlarının orada yaptıklarını bende kendi şehrimde bir gün yapacağıma dair söz verdim. Allah bana nasip etti. Önce Tepecik'te Şehit Ali Gaffar Okkan camini yaptım, şimdi de o caminin altında ihtiyaç sahiplerine bir AŞ evi yaptık. Bunlar benim hayalimdi. Hendek'e, kendi insanıma bu yardımı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm ekipmanlarıyla donanımlı bir hale getirilen AŞ evimiz Hendek'e hayırlı olsun. Sizlerin huzurunda Başkanımız Turgut Babaoğlu'na ve Kızılay Hendek Temsilciliği Koordinatörü Sami Bağdatlı 'ya bende çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yönelik sıcak AŞ desteğinin belediye tarafından kesintisiz devam ettiğini anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için gerçekleştirdiğimiz yardımlarımıza bir yenisini kazandırmak bizler için mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor. Yeni bir atılma başladık inşallah bu atılım Hendek için hayırlı ve uğurlu olur. Hendek modern bir aşevine kavuşuyor. Bu güzel hizmet neticesinde haftanın 6 günü, 1 öğün olmak üzere ilk etapta günlük 500 kişilik yemek dağıtılacak. Aşevimizde kalite ve standartları belirlenmiş en güzel yemek üretilecek. Aşevi tamamen Kızılay tarafından hizmet verecek. Kızılay kontrolünde olacak aşevimize personel ve araç desteği vereceğiz. Hendek'imize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim emek verenlerden razı olsun. Bu güzel işe vesile olan, yanımızda yer alan hayırsever Sn. Erkan Albayrakoğlu'na, ortaklaşa güzel çalışmalara imza attığımız Kızılay'ın Hendek Koordinatörü Sami Bağdatlı'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kızılay tarafından çalıştırılacak olan aşevinin Ramazan ayında hizmete başlaması planlanıyor. Aşevi faaliyete başladığında Kızılay tarafından aşevi ile ilgili detaylı bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı