Hendek eski belediye başkanı Kamışoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
12.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:26
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1989-1994'te belediye başkanlığı görevinde bulunan Kamil Kamışoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1989-1994'te belediye başkanlığı görevinde bulunan Kamil Kamışoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen 73 yaşında yaşamını yitiren Kamışoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Kamışoğlu'nun cenazesi, ikamet ettiği eve getirilerek helallik alınmasının ardından Hendek Aile Kabristanlığı'nda kılınan namazı sonrası defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer