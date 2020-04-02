Hendek Belediyesine ait iş yerlerinde kiralar ertelendi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinde nisan ve mayıs ayı kira ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinde nisan ve mayıs ayı kira ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

Babaoğlu, yazılı açıklamasında, her zaman Hendekli vatandaşların yanında olduklarının altını çizerek, belediyeye ait iş yerlerinde ticaret yapan esnaf ve sanatkarlara destek olmak için kira ertelemesi kararı aldıklarını ifade etti.

Kira ödemelerinin haziran ve temmuz aylarına ertelendiğini belirten Babaoğlu, sürece göre gerekli adımlar atmayı sürdüreceklerini söyledi.

Konuyla ilgili "444 54 03" numaralı iletişim merkezinden detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA