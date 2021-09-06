HENDEK BELEDİYESİNDEN 'KAPI NUMARASI' UYARISI

HENDEK BELEDİYESİNDEN 'KAPI NUMARASI' UYARISIHendek Belediyesi, ASELSAN tarafından tamamlanan numarataj çalışmaları sonucunda dış kapı numaralarında değişiklikler olduğuna dikkat çekilerek vatandaşları bilgilendirdi.

HENDEK BELEDİYESİNDEN 'KAPI NUMARASI' UYARISI

Hendek Belediyesi, ASELSAN tarafından tamamlanan numarataj çalışmaları sonucunda dış kapı numaralarında değişiklikler olduğuna dikkat çekilerek vatandaşları bilgilendirdi.

Hendek Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı himayesinde ASELSAN ekiplerince yapılan ilimiz genelinde başlatılan numarataj çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışma sonucunda ilçemizde bazı yapıların dış kapı numaralarında değişiklikler olmuştur. Vatandaşlarımızın ikamet adreslerini, "E-Devlet kapısı" üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Adres bilgisine ulaşamayan vatandaşlarımızın ise belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat ederek bilgi almaları önemle rica olunur. Yapılarda bulunan ve güncel olmayan numarataj levhaları belediyemiz ekiplerince sökülecek olup belediyemiz personeli dışında kimsenin sökmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Habermetre