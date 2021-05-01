Hendek Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
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Hendek Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Hendek Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Hendek Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde özellikle sosyal medyada dolandırıcılara karşı vatandaşları mağdur olmamaları için uyardı.

Hendek Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde özellikle sosyal medyada dolandırıcılara karşı vatandaşları mağdur olmamaları için uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, gelen ihbarlar ve yapılan tespitler doğrultusunda sosyal medyada Hendek Belediyesinin adı kullanılarak vatandaşların dolandırılmak istendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hendek Belediyesinin tüm duyurularını resmi hesaplardan yaptığı, duyuru/haber ve anonslarla ilan edilmeyen hiçbir konunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bu nedenle belediyenin adını kullanarak vatandaşlardan talepte bulunan kişi ya da kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın herhangi bir dolandırıcılık vakasına maruz kalmaması ve mağdur olmaması adına son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Dolandırıcılık girişimine maruz kalan vatandaşlarımız varsa konuyu hemen Emniyet Müdürlüğüne iletmeleri önem arz etmektedir. Hukukçularımız tarafından da gerekli takipler yapılmaktadır. Ayrıca '444 54 03' numaralı çağrı merkezinin tüm sorulara ve şikayetlere cevap vermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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