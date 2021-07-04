Hendek Belediyesi Seferber Oldu

HENDEK BELEDİYESİ SEFERBER OLDUMeteoroloji'den gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuza geçen Hendek Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışla birlikte 9 ayrı mahallede kanal temizlik, heyelan yaşanan ve kapanan noktalarda yol açma/temizlik çalışmalarıyla olumsuzluklara anında müdahale etti.

HENDEK BELEDİYESİ SEFERBER OLDU

Meteoroloji'den gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuza geçen Hendek Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışla birlikte 9 ayrı mahallede kanal temizlik, heyelan yaşanan ve kapanan noktalarda yol açma/temizlik çalışmalarıyla olumsuzluklara anında müdahale etti.

YOĞUN VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuzda olan Hendek Belediyesine bağlı ekipler, etkili olan yağmur yağışının getirdiği olumsuzluklara karşı seferber oldu. Ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar birçok olumsuzluğu beraberinde getirirken, Hendek Belediyesine bağlı ekiplerde gelen uyarılar doğrultusunda vatandaşların mağdur olmaması adına teyakkuza geçirildi. Ekipler hayatın olumsuz etkilendiği 9 ayrı mahallede birçok noktada yol açtı, kanal temizledi ve yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırdı.

MAHALLELERE KOŞTULAR

Ekipler bu kapsamda Dereköy, Göksu, Gündoğan, Kahraman ve Çamlıca (Çamlıca grup yolu dahil) mahallesinde tıkanan yağmur suyu menfezlerinin açımı yaparken, yol üzerine akan malzemelerin temizlik çalışmalarını tamamladı. Ardından İkramiye mahallesinde taşan derede temizlik ve kontrollü açım çalışması yaparken, Kargalıhanbaba ve Yağbasan mahalleleri grup yollarında tıkanan yağmur suyu kanallarını temizledi. Ekipler Aksu ve Çamlıca Keremali Yayla yolunda meydana gelen heyelana müdahale ederek kapanan yolları açtı.

ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Sorunlu olan bölgelerde kalıcı çalışmaların yapılacağı açıklanırken, aşırı yağışla gelen olumsuzlukların en aza indirilmesi adına ekiplerin görev başında olduğu bildirildi. Meteorolojiden gelen tüm uyarıların takip edildiği, mahallelerle koordinasyon kurulduğu ve ekiplerin hazır bekletildiği açıklandı.

Kaynak: Habermetre