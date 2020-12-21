Hendek Belediyesi hafta sonu kısıtlamasında yaşlıların yardımına koştu
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Hendek Belediyesi hafta sonu kısıtlamasında yaşlıların yardımına koştu

21.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:08
Hendek Belediyesi hafta sonu kısıtlamasında yaşlıların yardımına koştu

Hendek Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş ve üstü kişilerin yardımına koştu.

Hendek Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş ve üstü kişilerin yardımına koştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, virüsün yayılma hızını en aza indirmek için alınan kısıtlama kararlarıyla teyakkuza geçen Hendek Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için hassasiyetle görev yapıyor.

Ekipler, tek yaşayan ya da ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlara yardım etti.

"444 54 03" numaralı çağrı merkezini arayarak talepleri karşılanan vatandaşlar, Başkan Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babaoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen taleplerin karşılandığını belirterek, "Başımızın tacı büyüklerimizin ilaç ve gıda başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını temin ederek kapılarına kadar ulaştırdık. Hizmetimiz hassasiyetle devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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