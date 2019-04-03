Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, Mazbatasını Aldı

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Hendek Belediye Başkanı seçilen Turgut Babaoğlu, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kuruluna giden Babaoğlu ve belediye meclis üyelerine mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Çağatay Akalın verdi.

Hendek halkına teşekkür eden Babaoğlu, "Belediye başkanlığımız, ülkemize, kentimize ve ilçemize hayırlı olsun. Hendek halkının bize vermiş olduğu yetkiyle 5 yıl boyunca hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz. Mevlam, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Babaoğlu, 5 Nisan'da Hendek Belediyesine gelerek görevi devralacak.

Kaynak: AA