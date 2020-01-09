Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu: "Hendek meclisi Cumhur İttifakı'nın gücüyle hızlı kararlar...

09.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:16

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP'ye geçmesine ilişkin, "Bu buluşma, Hendek için yeni bir başlangıcın da miladı olacaktır. Hendek meclisi artık Cumhur İttifakı'nın tam gücüyle hızlı kararlar alacaktır." ifadelerini kullandı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Babaoğlu beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Kendi rozetini Babaoğlu'na takan Bahçeli, MHP belediyeciliğinin farkının gösterilmesini istedi.

Yerel seçimler öncesi yaşadığı süreçlerden bahseden Babaoğlu, seçimlere Büyük Birlik Partisi (BBP) saflarında girdiğini ve seçildiğini anımsattı.

Göreve geldiği günden bu yana Hendek halkıyla arasında oluşan gönül bağı ve sevginin güçlenerek büyüdüğünü aktaran Babaoğlu, "Yaptığımız istişareler sonrasında yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için MHP ile yoluma devam etme kararı aldım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın daveti üzerine Türk dünyasının bilge lideri MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle yuvama döndüm. Bu benim için tarihi bir gündür. Kucaklaşma heyecanıyla yeniden MHP'nin bir mensubu olmaktan büyük şeref ve onur duymaktayım. Bu buluşma, Hendek için yeni bir başlangıcın da miladı olacaktır. Hendek meclisi artık Cumhur İttifakı'nın tam gücüyle hızlı kararlar alacaktır. Cumhurun gücü, Hendek için belirlediğimiz '2020 Yatırım Yılı Olacak' hedefine süratle erişmemizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkürlerini ileten Babaoğlu, "Biz her zaman biriz, beraberiz. Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadığım Cumhur'un bir parçası olan BBP'ye vefayla sevgimizi devam ettireceğiz. Tüm Hendek'in belediye başkanı olarak bana yeniden sevdamla kucaklaşma fırsatı veren liderimiz sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere kurmaylarına, il ve ilçe teşkilatlarına sonsuz şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Turgut Babaoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde BBP'den aday olmuş, ilçede geçerli oylardan 20 bin 778'ini alarak yüzde 46,74 ile Hendek Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA