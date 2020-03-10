Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MHP Grubu adına konuşan Babaoğlu, özellikle dış politikada ve sınır güvenliği konusunda olumlu adımlar atıldığını ve bu süreçte Cumhurbaşkanına yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Babaoğlu, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "İç ve dış politikada uygulanan olumlu adımlar, sonrasında sınır ihlalleri ve sınır tehditleriyle ilgili yapılan çalışmaları takdirle karşıladığımızı, ülkemizin bununla ilgili uygulamış olduğu, özellikle son dönemde sayın Cumhurbaşkanımız ile ekibinin dış politikada Rusya ile gelmiş oldukları hassas süreci yöneterek bu işi ülkemizin lehine çevirecek adımlar atmasını da burada bir kez daha takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Babaoğlu, "Geçmiş olduğumuz bu hassas süreçte Cumhurbaşkanlığı makamının korunması ve dış politikada ülkemizde birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gerektiği bir anda tam da Rusya ile yapılacak görüşmenin bir gün öncesinde sayın Cumhurbaşkanımıza hiç uygun olmayan bir lisanla yapılan hakareti şahsım ve MHP Grubu adına şiddetle kınıyorum. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli beyin ifade ettiği gibi, ülkemizin, devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA