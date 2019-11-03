"Hendek 2. OSB"de büyümeye gidiliyor

03.11.2019 11:48

Hendek 2. OSB Müteşebbisleri Derneği Başkanı Şeref Karakaya, kent ve ülke ekonomisine önemli gelir sağlayan Hendek 2. OSB'de 2 bin hektar kadar büyümeye gidileceğini bildirdi.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hendek 2. OSB'de faaliyet gösteren 80 firmada yaklaşık 8 bin 500 çalışanın bulunduğunu söyledi.

Hendek 2. OSB'de şu anda iki bin hektara kadar büyümeye gidileceğini bildiren Karakaya, "Tabi büyüme esnasında inşallah işçi sayısı, istihdam çoğalır. Hendek'in nüfusu 88 binden 100 bin olur. İlerleyen zamanda burada çalışan sayımızın 12-13 bin olma şansı çok yüksek. Krizden etkilenen firmalarımız oldu. Tabi biz de etkilendik ama 50 kişiden 130 kişiye kadar çıktık. İnşallah diğer arkadaşlarımız da işlerini toparlar, yılbaşından sonra biraz daha işleri açılır." diye konuştu.

Karakaya, 2. OSB'de şu anda herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ifade ederek, "Sadece problem, büyüme esnasında elektrik dağıtımında sıkıntı olabilir. Onu da inşallah yönetim çözer. Büyüme 2. OSB'mize hayırlı olur. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA