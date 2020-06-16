Hemzemin geçitte yük treni çarpan kişi öldü - ADANA
Adana'da, hemzemin geçitte yük treni çarpan kişi hayatını kaybetti.
16.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:54
Adana'da, hemzemin geçitte yük treni çarpan kişi hayatını kaybetti.
Ceyhan'dan Mersin'e giden yük treni, merkez Sarıçam ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki hemzemin geçitte, raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Siler'e çarptı.
Yaklaşık 50 metre trenin altında sürüklenen Siler, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis ekibi olay yerinin çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, Murat Siler'in cesedini gören yakınları sinir krizi geçirdi.
Siler'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA