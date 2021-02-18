Hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

18.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:57
Hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, hemzemin geçitte yük treniyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da, hemzemin geçitte yük treniyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Uşak seferini yapan M.A. yönetimindeki 74012 sefer sayılı DE 36007 lokomotif numaralı yük treni, saat 20.00'de gardan hareket etmesinden 10 dakika sonra Afyonkarahisar Spor Lisesi bölgesinde bulunan Erkmen hemzemin geçinde B.E.'nin kullandığı 41 TD 286 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 10 metre savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü B.E. ile araçtaki A.D. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar daha sonra hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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