Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü
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Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

ADANA'da, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Siler (34), yük trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

17.06.2020 01:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:09

ADANA'da, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Siler (34), yük trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi üzerinden geçen hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Siler, iddiaya göre İskenderun- Adana seferi yapan yük treni hemzemin geçide yaklaştığı sırada yaya olarak tren raylarından yolun karşısına geçmek istedi. Bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçide gelen tren, demiryolu üzerindeki Siler'e çarptı. Trenin altında kalan Siler, olay yerinde hayatını kaybetti. Siler'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle hemzemin geçit bir süre kapalı kaldı.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Öte yandan kaza yerinde toplanan vatandaşların, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak çalışmaları izlediği görüldü. Siler'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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