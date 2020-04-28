Hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet sürücüsü yaralandı MALATYA'da, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet sürücüsü yaralandı.

MALATYA 'da, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazada rayların üzerinde bulunan 5 koyun da öldü.

Kaza, akşam saatlerinde, Akçadağ ilçesine bağlı Yazgan mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kurukafa (39) yönetimindeki 07 LDY 48 plakalı kamyonete, hemzemin geçitten geçtiği sırada, Sivas-Hatay seferi yapılan yük treni çarptı. Çarpmanın ardından trenin önünde yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü Kurukafa ağır yaralandı. Kazada rayların üstündeki 5 koyun da öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Kurukafa, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Bir süreliğine aksayan tren trafiği, kamyonetin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

- Malatya

Kaynak: DHA