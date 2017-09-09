Hemzemin Geçitte Trafik Kazası: 1 Ölü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin araca çarpması sonucu 1 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Pasinler ilçesi Korucuk mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen 25 EN 459 plakalı araç hemzemin geçitten geçerken arızalandı.



Bu sırada Erzurum-Kars istikametinde hareket eden yolcu treni, araca çarparak yaklaşık 300-400 metre sürükledi.



Çarpma sonucu araç içerisindeki bulunan Abdulkerim Aksakal (78), olay yerinde hayatını kaybetti.



Aksakal, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Kaza öncesinde Aksakallı ile kimlikleri belirlenemeyen araç içindeki iki mühendisin tarla ölçümü yapmak için hemzemin geçitten geçtikleri öğrenildi.



İki mühendis trenin yaklaşması üzerine araçtan inerek kazadan kurtulurken, Aksakal'ın hızlı hareket edemeyip otomobil içerisinde kaldığı belirtildi.