Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
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Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü

29.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:01

ADANA'da hemzemin geçitten geçerken lokomotifin çarptığı Muzaffer Gül (57) hayatını kaybetti.

ADANA'da hemzemin geçitten geçerken lokomotifin çarptığı Muzaffer Gül (57) hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Gül'ün yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin K.'nin (29) makinistliğini yaptığı lokomotif, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Gül'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gül'ün yakınları, gözyaşı döktü. Gül'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, makinist Mehmet Emin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü
Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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