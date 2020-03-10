Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 2 yaralı (2)
-Sağlık ekiplerinin yaralıyı araçtan çıkarması -Olay yerinde bekleyen ambulans aracı -Demiryolu geçidi levhası UŞAK - Uşak'un Banaz ilçesinde hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
10.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:47
-Sağlık ekiplerinin yaralıyı araçtan çıkarması
-Olay yerinde bekleyen ambulans aracı
-Demiryolu geçidi levhası UŞAK - Uşak'un Banaz ilçesinde hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. (2)
Kaynak: AA