Hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli-Afyonkarahisar seferini yapan yolcu treni Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Kemal Çetinkaya idaresindeki 03 DY 803 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazada yaralanan Kemal Çetinkaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.