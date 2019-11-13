Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

13.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:00
Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Yiğit idaresindeki 22012 Tatvan seferini yapan yolcu treni, Ataşehir Mahallesi'nde bariyersiz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.

Trenin otomobili yaklaşık 200 metre sürüklediği kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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