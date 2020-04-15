Hemzemin geçitte feci kaza: 5 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte kamyonete yük treninin çarptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte kamyonete yük treninin çarptı. Feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe merkezinden Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bahçesine giden Hüseyin K. idaresindeki 16 EM 173 plakalı kamyonete hemzemin geçitte, Adana istikametinden Malatya istikametine giden yük treni çarptı. Kazada kamyonet sürücü Hüseyin Kebeli (45) ile araçta bulunan eşi Sema Kebeli (40), çocuklarından Enes (17), Mustafa (8) ve Akif Kebeli (5) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Enes Kebeli, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA