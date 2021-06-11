Hemzemin geçitlerdeki kazalar yüzde 91 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hemzemin geçitlerdeki kazalar yüzde 91 azaldı

Hemzemin geçitlerdeki kazalar yüzde 91 azaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) yapılan bilinçlendirme ve altyapı çalışmaları ile hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların 2003'e göre yüzde 91 oranında azaldığı belirtildi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) yapılan bilinçlendirme ve altyapı çalışmaları ile hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların 2003'e göre yüzde 91 oranında azaldığı belirtildi. 

TCDD'den yapılan açıklamaya göre TCDD, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Hemzemin Geçit Farkındalık Günü'nde vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, hemzemin geçitlerde olumsuzlukları önlemek için kurum içi eğitim, vatandaşı bilinçlendirme, teknolojik altyapı çalışmaları sürdürülüyor. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile en önemli gündemimiz demiryolu emniyeti ile ilgili. 2021 yılını emniyet yılı ilan ettik. Hedefimiz can ve mal emniyeti bakımından daha güvenli bir demiryolu ağı kurmak. 'Tam Saha Emniyet' başlığı altında çeşitli önlemleri sürekli olarak takip edip, sonuçlandırma konusunda kararlıyız. Hemzemin geçitlerde vatandaşlarımız bizim paydaşlarımız. Onları bilgilendirmek ve eğitmek için çalışıyoruz" dedi.

'HEMZEMİN GEÇİT SAYISI AZALTILDI'Öte yandan Türkiye'de 2019'da 106, 2020'de 65, 2021'de ise bugüne kadar 20 hemzemin geçitte kaza meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bilinçlendirme ve yapılan altyapı çalışmaları ile olumsuzluk oranlarında önemli bir düşüş kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın demiryollarında 'Tam Saha Emniyet' çalışmaları kapsamında olumsuzlukları önlemek için birçok üniversite ile ortak projeler üretilerek hayata geçiriliyor. Yapılan iyileştirmeler neticesinde 2003 yılında 4 bin 810 adet olan hemzemin geçit sayısı yüzde 44 oranında azaltılarak 2 bin 681 adete düşmüş, 558 adet olan kontrollü hemzemin geçit sayısı yüzde 113 artırılarak 2020 itibarı ile bin 188 adete çıktı. Hemzemin geçitlerin yönetmeliğe uygun hale getirilmesine yönelik işaret levhası konulması, kauçuk kaplama, bariyer tesis edilmesi, görüş mesafesi iyileştirmesi gibi çalışmalarımızın yanında, geçitlerde makinist uyarı sistemi ve kamera kurulumu gibi ilave tedbirler de alınıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar 2003 yılına göre yüzde 91 oranında azalma sağlanmıştır. Türkiye'de; demiryollarında 2 bin 681 hemzemin geçit vatandaşlara hizmet veriyor. Trenlerin ortalama hızda ani duruş mesafesi 750-1000 metre olarak hesaplanıyor. Hemzemin geçitlerde dikkatsizlik can kaybı, maddi zarar ve zaman kaybına neden olmaktadır."

Ayrıca geçmiş dönemlerde hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların görüntüleri paylaşıldı.


Hemzemin geçitlerdeki kazalar yüzde 91 azaldı
Hemzemin geçitlerdeki kazalar yüzde 91 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hemzemin geçitlerdeki kazalar yüzde 91 azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:34:20. #1.14#

title