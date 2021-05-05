Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu
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Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu

Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da hastaneye giden bir kişi, hemşirenin aç karınla işlem yapamayacağını belirtmesi üzerine sağlık çalışanına hakaretler savurup tehdit etti.

Diyarbakır'da hastaneye giden bir kişi, hemşirenin aç karınla işlem yapamayacağını belirtmesi üzerine sağlık çalışanına hakaretler savurup tehdit etti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi. Hemşirenin 'Aç karın mı tok karın mı' sorusuna aç olduğu cevabını veren şahıs, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirilip öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı belirtildi. İsmi öğrenilemeyen şahıs aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı. Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahsın tehditler savurduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Şahıs uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilirken, hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Korona virüs pandemisinde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına yapılan bu durum tepki topladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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