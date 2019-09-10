Hemşireyi darbettiği öne sürülen kardeşler serbest bırakıldı

10.09.2019 11:44

Aksaray'da semt polikliniğinde çalışan erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve kardeşi, serbest bırakıldı.

Muzaffer Çakır Semt Polikliniği'nde görevli hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K. ve kardeşi Aykut K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aksaray'da dün semt polikliniğinde çalışan hemşire Mehmet Sırmalı'yı darbettiği ileri sürülen hasta Erkan K. ve kardeşi Aykut K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, yaralanan Sırmalı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA