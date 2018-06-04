Hemşirenin "Seni Ben mi Hamile Bıraktım" Deyip Hastayı Azarladığı Kavga Mahkemede Bitti
Hamile kadın ile hemşireler arasında yaşanan "Serum çıkarma" ve "Ben mi hamile bıraktım" kavgası mahkemede bitti. Hakim iki tarafa da ceza verdi.
İstanbul Bağcılar'da hamile kadın rahatsızlanınca hastaneye geldi. Burada kendine serum takıldı. Serum bitince hemşirelerden çıkarmasını istedi. Bu sırada tartışmalar yaşandı ve hemşireler "Seni ben mi hamile bıraktım, git şikayet et" karşılığını verdi. Tartışma mahkemede bitti ve hakim iki tarafa da ceza verdi.
ÇIKARILMAYAN SERUM YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'ne giden hamile Tuba C.'yi muayene eden doktor kan tahlili istedi, ardından serum tedavisi verdi.
İddiaya göre hamile kadına takılan serum bittiği halde kolundan çıkartmayan hemşire Hatice K., "Seni ben mi hamile bıraktım, git şikayet et" diye azarladı.
SAVCI İKİ TARAF İÇİNDE CEZA İSTEDİ
Tuba C., itilip kakıldığını ileri sürdüğü hemşireler Hatice K. ve Sinem Ü.'den şikayetçi oldu. Hemşireler ise Tuba C.'nin kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Savcı, her iki tarafın cezalandırılmasını istedi.
HAPİS VE PARA CEZASI KESİLDİ
Asliye Ceza Mahkemesi Tuba C.'yi kamu görevlilerine hakaret ve basit yaralamadan 3 ay 10 gün hapis ve 240 TL adli para cezasına, Hatice K. ve Sinem Ü.'yi de kasten basit yaralama suçundan 1000 TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. (Kaynak: Sabah)
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Hastanın ne suçu varda ceza alıyor ?Cevap Yaz 4 9 Yayından KaldırFAKIR: eşini muayeneye getirip de karıma neden elliyorsun diye doktora yumruk atan millet de var içimizde sadece hasta haklı diye bir sey yok2 1 Yayından Kaldır
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Davanin detaylarini bilmiyoruz ama anlatilana gore hakim yanlis karar vermis...bir kere hamile bir bayan kamu gorevlisini 3 ay mahkum edilecek kadar nasil darp edebilir ?hem ne buyuk ayip seni ben mi hamile biraktim gelsin kocan cikartsin diyor kafasina gore...eee arkadas sen ne is yaparsin bu devlet sana niye para oder kazandigin helal mi? Her saglik gorevlisi degil ama bazilari gercekten aldigi maasi haketmiyor...ogretmenlere performans sistemi olacak seneye ayni uygulamayi saglikcilarada istiyoruz yapilan hizmete puan verelim gecer puanin altinda puan alirsa maasini keselim.Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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pkk propagandası yapan adama ceza yok benim vatandaşıma cezalar yagdur saçma sapan şeylerden. Eyy muarrem ince cabuk gelde şu yıkılmış adaleti bastan ATATÜRK ilkeleri ile baştan inşa etCevap Yaz 6 20 Yayından Kaldır
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bu kesin işine saygı duymayan hemşirelerden bi tanesidir. ama ne hemşireler var. hastasına çok cana yakın davranan.... bu hemşirelere kötü damga vuruyorlar.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır