Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, tartıştığı hemşireye saldırarak saçlarını yolan hasta, gözaltına alındı.

Gaziantep'te, tartıştığı hemşireye saldırarak saçlarını yolan hasta, gözaltına alındı. N.Y. isimli hasta, bakıma muhtaç çocuğu olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, bir kadın hasta, görev başındaki hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saldırarak saçlarını yoldu. Olayın ardından şüpheli kadın hasta, hemşire Nurcan Kütük'ün şikayetiyle gözaltına alındı.

Bakıma muhtaç çocuğu olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "09.09.2021 tarihinde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanı hemşire ile kadın hasta arasında meydana gelen kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli N.Y.'nin bakıma muhtaç yatalak bir çocuğunun olması gözetilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı

Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı

Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı

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