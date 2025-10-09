Sağlık alanında görev almak isteyen binlerce hemşire adayı, 2025 yılında yapılacak atamaları büyük bir merakla bekliyor. Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olan adaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek merkezi atamalarla kamu hastanelerinde göreve başlama hakkı kazanıyor. 2025 hemşirelik atama taban puanları ve alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağına dair beklentiler, adayların hazırlık sürecinde yol haritası niteliği taşıyor. Hemşirelik taban puanları 2025 kaç, hemşirelik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

HEMŞİRELİK ATAMA TABAN PUANLARI NE KADAR OLACAK?

Hemşirelik mezunları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) girerek aldıkları puanlarla atama başvurusu yapabiliyor. Bu atamalarda KPSS P3 puan türü esas alınıyor. Geçtiğimiz yıllardaki atama sonuçları incelendiğinde, hemşirelik için taban puanların genellikle 78 ile 85 puan arasında değiştiği görülüyor.

Bu puan aralığı, alım yapılacak kadro sayısına, başvuru yoğunluğuna ve ilgili dönemdeki sağlık personeli ihtiyacına göre değişebiliyor. 2025 yılında yapılacak alımlarda da benzer bir taban puan tablosu bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerdeki yoğun başvuru nedeniyle taban puanların biraz daha yüksek seviyelerde oluşması öngörülüyor. Daha az tercih edilen illerde ise taban puanlar görece daha düşük olabiliyor.

2025 HEMŞİRELİK ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı, her yıl düzenli olarak hemşire alımı gerçekleştiriyor. Bu alımlar genellikle yılda iki kez yapılıyor. İlk atama dönemi genellikle Nisan-Mayıs aylarında, ikinci atama dönemi ise Kasım-Aralık aylarında gerçekleştiriliyor. 2024 yılında da benzer bir takvim uygulanmıştı. Bu nedenle 2025 yılı için de aynı dönemde alım ilanlarının yayınlanması bekleniyor.

Atama ilanları yayınlandıktan sonra adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriyor. Tercih süresi genellikle 5-7 gün gibi kısa bir zaman dilimini kapsıyor. Bu nedenle adayların duyuruları düzenli olarak takip etmeleri ve tercih dönemine hazır olmaları büyük önem taşıyor. Tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanıyor ve adaylar kazandıkları illerde göreve başlamak üzere işlemlerini tamamlıyor.

BAŞVURU SÜRECİNDE GEREKEN ŞARTLAR

Hemşirelik atamalarına başvurmak için öncelikle hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Ayrıca KPSS sınavına girerek geçerli bir P3 puanı almak şart. Bunun yanında, başvuru sırasında bazı belgelerin eksiksiz sunulması isteniyor. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, transkript, kimlik fotokopisi ve adli sicil kaydı gibi belgeler bu sürecin temel parçaları arasında yer alıyor.

Başvuru sırasında belgelerde eksiklik bulunması veya yanlış beyan verilmesi durumunda adayların yerleştirme hakları iptal edilebiliyor. Bu nedenle belgelerin güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler içermesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca başvuru sürecinde verilen sürelerin oldukça kısa olması nedeniyle belgelerin önceden hazırlanması tavsiye ediliyor.

YERLEŞTİRME SONRASI GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylara belirli bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde atandıkları illere giderek gerekli evrakları teslim etmeleri ve göreve başlama işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Göreve başlamayan adayların atama hakları iptal ediliyor ve yerlerine yedek adaylar çağrılıyor.

Atandığı şehir farklı olan adayların, lojistik ve barınma planlamalarını önceden yapmaları sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. Göreve başlama sürecinde sağlık raporu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi işlemler de gerçekleştiriliyor. Bu işlemlerin olumlu sonuçlanması durumunda adaylar resmen görevlerine başlıyorlar.

ÖZEL SEKTÖRDE HEMŞİRELİK İMKANLARI

Atama bekleyen hemşire adayları için özel sektör de önemli bir istihdam alanı sunuyor. Özel hastaneler, tıp merkezleri, bakım evleri ve özel klinikler her yıl çok sayıda hemşire istihdam ediyor. Kamu atamalarını beklerken özel sektörde çalışmak isteyen mezunlar, puan şartı olmadan doğrudan başvuru yapabiliyor. Bu sayede mesleki deneyim kazanma ve gelir elde etme fırsatı yakalayabiliyorlar.

Özel sektörde işe alımlar genellikle mülakat, referans ve deneme süreciyle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle staj döneminde edinilen deneyimler ve sahip olunan mesleki sertifikalar, işe alım sürecinde büyük avantaj sağlıyor.

2025 YILINDA YOĞUN REKABET BEKLENİYOR

2025 yılında hemşirelik atama taban puanlarının yine 78-85 puan aralığında şekillenmesi bekleniyor. Alım ilanlarının ise önce ilkbahar, ardından sonbahar döneminde yayınlanması öngörülüyor. Hemşirelik alanında görev almak isteyen adayların, hem yüksek KPSS puanı almaya odaklanmaları hem de tercih ve atama sürecini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce adayın başvuruda bulunacağı bu süreçte, erken planlama ve düzenli hazırlık başarı şansını önemli ölçüde artıracaktır. 2025 yılı, hemşire adayları için yoğun rekabetin yaşanacağı bir yıl olmaya hazırlanıyor.