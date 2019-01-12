Hemşirelik Öğrencilerinden Çocuklara Tiyatro Gösterisi
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu, "Kalpten Kalbe" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu, "Kalpten Kalbe" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Korkuteli-Küçükköy İlkokulu'nda gösterilen tiyatro oyununu ilgiyle takip etti.
Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.
Kaynak: AA