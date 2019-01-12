Hemşirelik Öğrencilerinden Çocuklara Tiyatro Gösterisi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu, "Kalpten Kalbe" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Korkuteli-Küçükköy İlkokulu'nda gösterilen tiyatro oyununu ilgiyle takip etti.

Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA