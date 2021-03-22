Hemşirelik bölümü öğrencisinden kitap

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden ve hemşirelik öğrencisi Rabia Aşar'ın kitabı çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden ve hemşirelik öğrencisi Rabia Aşar'ın kitabı çıktı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Rabia Aşar'ın, bir yıllık çalışması sonucunda "Süveyda" isimli kitabı çıktı. Bin adet bastırılan ve 200 sayfadan oluşan "Süveyda" isimli kitap hakkında bahseden Aşar, önsözdeki cümlelerine vurgu yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı