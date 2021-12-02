Hemşirelere zam yok mu? Hemşirelere zam var mı? Sağlık personelleri ne kadar zam var?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sosyal medya hesabından da bir müjde paylaşan Koca, pek çok çalışanı ilgilendiren detaylardan bahsetti. Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? Hemşirelere zam yok mu? Sağlık personelleri ne kadar zam var? Hemşirelere zam var mı, ne kadar zam var?
Hemşirelere zam yok mu? Sağlık personellerine ne kadar zam var? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği müjdeyle doktorlara zam yapılacağını duyurmuştu. Doktorların yanı sıra hemşireler ve sağlık çalışanları zam olup olmadığını merak ediyor. Yapılacak 5000 lira ek gösterge zammının kimlere olduğu da belirlendi. Peki; hemşirelere sağlık çalışanlarına zam yok mu?
Fahrettin Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini kaydetti.
Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koca açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Gazetecilerin hekimlerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama yaptığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Bakan Koca da detay vermediğini ifade etti. Erdoğan, "Detaylarını sizden alabilir miyiz?" sorusu üzerine, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" diye konuştu.
Erdoğan'ın ardından açıklamasını sürdüren Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini belirterek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.
Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.
Bu zam hemşire veya sağlık çalışanlarını kapsamayacak.
3600 ek göstergenin çıkması durumunda bir çok meslek grubundan milyonlarca memurun maaşları artacak. Yapılan değerlendirmeye göre memur ve emeklilerin maaşlarında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış olması bekleniyor. 2022 yılı Temmuz ayında lisans mezunu 5/1 bir hemşire en düşük 5.868 TL maaş alıyordu. Yeni zamla birlikte bu oranının oldukça artacağı tahmin ediliyor.
2021 Temmuz memur maaşları
- Vali 14.835 TL
- Genel müdür (1/4) 14.914 TL
- Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839 TL
- Memur (Lisans - 9/1) 4.841 TL
- Öğretmen (1/4) 6.049 TL
- Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648 TL
- Başkomiser (3/1) 7.833 TL
- Polis memuru (8/1) 6.859 TL
- Uzman doktor (1/4) 9.314 TL
- Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL
- Mühendis (1/4) 8.001 TL
- Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL
- Araştırma görevlisi (7/1) 7.596 TL
- Vaiz (1/4) 6.285 TL
- Avukat (1/4) 7.639 TL
- En düşük memur maaşı 4.542 TL
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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