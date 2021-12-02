Hemşirelere zam yok mu? Hemşirelere zam var mı? Sağlık personelleri ne kadar zam var?

Hemşirelere zam yok mu? Sağlık personellerine ne kadar zam var? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği müjdeyle doktorlara zam yapılacağını duyurmuştu. Doktorların yanı sıra hemşireler ve sağlık çalışanları zam olup olmadığını merak ediyor. Yapılacak 5000 lira ek gösterge zammının kimlere olduğu da belirlendi. Peki; hemşirelere sağlık çalışanlarına zam yok mu?

SAĞLIK PERSONELLERİNE NE KADAR ZAM VAR?

Fahrettin Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini kaydetti.

Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koca açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Gazetecilerin hekimlerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama yaptığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Bakan Koca da detay vermediğini ifade etti. Erdoğan, "Detaylarını sizden alabilir miyiz?" sorusu üzerine, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın ardından açıklamasını sürdüren Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini belirterek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.

KABUL EDİLDİ

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

HEMŞİRELERE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM YOK MU?

Bu zam hemşire veya sağlık çalışanlarını kapsamayacak.

3600 EK GÖSTERGE HEMŞİRELERİ ETKİLEYECEK Mİ?

3600 ek göstergenin çıkması durumunda bir çok meslek grubundan milyonlarca memurun maaşları artacak. Yapılan değerlendirmeye göre memur ve emeklilerin maaşlarında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış olması bekleniyor. 2022 yılı Temmuz ayında lisans mezunu 5/1 bir hemşire en düşük 5.868 TL maaş alıyordu. Yeni zamla birlikte bu oranının oldukça artacağı tahmin ediliyor.

2021 Temmuz memur maaşları

Vali 14.835 TL

Genel müdür (1/4) 14.914 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839 TL

Memur (Lisans - 9/1) 4.841 TL

Öğretmen (1/4) 6.049 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648 TL

Başkomiser (3/1) 7.833 TL

Polis memuru (8/1) 6.859 TL

Uzman doktor (1/4) 9.314 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL

Mühendis (1/4) 8.001 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596 TL

Vaiz (1/4) 6.285 TL

Avukat (1/4) 7.639 TL

En düşük memur maaşı 4.542 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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