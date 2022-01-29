Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor (2) - Haberler
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Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor (2)

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor (2)

BAKAN KOCA: BU GÜNLERİ AŞACAĞIZSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da yaralıya müdahale eden sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakını 3 kişiden birinin tutuklandığını belirterek, "Konya Şehir Hastanesinde dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve...

KONYA (DHA) - BAKAN KOCA: BU GÜNLERİ AŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da yaralıya müdahale eden sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakını 3 kişiden birinin tutuklandığını belirterek, "Konya Şehir Hastanesinde dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız" dedi.

ANKARA,


Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Fahrettin Koca, İnfaz, Konya, Güncel, Haber

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