Hemşirelere karanfil verildi

İzmit Belediyesi ekipleri, hastanelerde ziyaret ettiği hemşirelere karanfil takdim etti.

İzmit Belediyesi ekipleri, hastanelerde ziyaret ettiği hemşirelere karanfil takdim etti.

İzmit Belediyesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında sağlık emekçisi hemşireleri ziyaret etti. Kentteki tüm hastanelere giden belediye ekipleri, hemşirelerin gününü karanfil ile kutladı. İzmit'in birçok hastanesine giderek tüm hemşirelere ve diğer sağlık emekçilerine pandemi sürecinde verdikleri yoğun mücadele için teşekkürlerini sunan ekipler, S.B.Ü. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Özel Konak Hastanesi, Özel Cihan Hastanesi, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaretlerde bulundu.

Boş zamanlarında okuyabilmeleri adına belediyenin kültür ve tarih içerikli dergisi İzmit Kafası Dergisi'ni de emekçilerin masalarına bırakan İzmit Belediyesi ekipleri, tüm sağlık emekçilerine sağlıklı günler diledi. Karanfil uzatılıp günlerinin kutlanmasından dolayı şaşkınlıkla karşılık mutluluk yaşayan hemşireler, teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı