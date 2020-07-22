Hemşirelerden, pandemi fotoğrafları sergisi Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesinde, "Salgın Günlerinde Hemşire Olmak: Farklı Ülkeler-Farklı AN'lar" isimli uluslararası fotoğraf sergisi açıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesinde, "Salgın Günlerinde Hemşire Olmak: Farklı Ülkeler-Farklı AN'lar" isimli uluslararası fotoğraf sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre fakültedeki serginin açılışına EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve senato üyeleri katıldı.

Sergide, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avustralya, Eritre, İngiltere, İran ve Yunanistan olmak üzere 7 farklı ülkeden hemşirelerin fotoğrafları yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı konuşmada, hemşirelerin salgın sürecinde ön cephede savaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Tüm dünya sağlık alanında çok önemli bir sınavdan geçiyor. Koronavirüs ile bir savaş içerisindeyiz ve kuşkusuz bu savaşın en ön cephesinde hemşirelerimiz yer alıyor. Sergimizde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin her bölgesinden hemşirelerin 'An'ları yer alıyor. Çok anlamlı bulduğum bu sergide emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge ise fotoğrafların pandemi sürecinde hemşirelerin kendi sağlıklarını da koruyarak sorumluluklarını yerine getirdikleri anları, duygu ve düşünceleriyle ortaya koyduğunu belirterek, "Fakültede eğitim almakta olan ve gelecekte eğitim alacak öğrenciler için bu günlerin gelecekte de hatırlanmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA