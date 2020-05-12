Hemşireler oynayarak stres attılar
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Hemşireler oynayarak stres attılar

Samsun'da Hemşireler Günü'ne özel düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Hemşireler oynayarak stres attılar
12.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:13

Samsun'da Hemşireler Günü'ne özel düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Samsun Bando Takımı tarafından çalınan şarkılar ile hemşireler oynayarak hem günlerini kutladı hem de stres attı.

Türkiye'de her yıl 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor. Korona virüs ile mücadele döneminde hemşire ve sağlık çalışanları pandemi ile en ön saftan mücadele ediyor. Hemşireler Haftası olması nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası bahçesine bando takımı getirildi. Hastane bahçesinde konser veren bando takımının çaldığı şarkılara hemşireler coşkulu bir şekilde eşlik etti. Oynayarak stres atan hemşireler bu anları cep telefonu kameraları ile de kaydetti.

Hemşireler Günü'nü farklı bir havada kutladıkları söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "2020 yılı hemşirelik yılı olarak ilan edilmişti. Akabinde hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının meslek hayatlarının ne kadar meşakkatli olduğunu, ne kadar toplumsal anlamda değerli olduğunu birebir gösteren Kovid-19 süreci yaşadık. Bu sürecin içine ayrıca Hemşireler Günü denk geldi. Hemşirelik mesleğinin 200. yılı olması sebebiyle farklı bir havada bu günü kutluyoruz. Kovid-19 sürecinde birçok kurum, kuruluş ya da firma sağlıkçılara destek olmaya çalıştı. Bu anlamda Samsun Bandosu da bugüne ait manevi bir destek havasında kurumumuzdaki hemşire arkadaşlarımıza bir gösteri sundular. Bütün hemşire arkadaşlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

Hemşireler ise stresli ve yoğun geçen salgın döneminde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesinin kendilerine iyi geldiğini ve daha motive olduklarını söyledi.

Etkinlik alkışlar ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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