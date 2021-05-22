Hemşireler kahkaha yogasında
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Hemşireler kahkaha yogasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hemşireler kahkaha yogası ile tanıştı.

Hemşireler kahkaha yogası ile tanıştı. İnternet üzerinden yapılan etkinlikte pandemi döneminde yorulan ve tükenen hemşirelerin kahkaha yogası ile tanışması sağlanarak hem kahkaha yogasının faydalarından yararlanmaları hem de kahkaha yogasını öğrenerek bu dönemde bireysel başetme mekanizması olarak kullanmaları sağlandı.

Yaşanmakta olan Covid-19 pandemisinde hemşireler özellikle izinsiz/molasız uzun çalışma saatleri, çalışmayı zorlaştıran koruyucu ekipmanlar ile çalışma, fazla hasta sayıları nedeniyle iş yükünün artması, aile ve sosyal destek kaynaklarından uzak olma, hastalık bulaşma riski, bakım verilen hastaların veya ekip arkadaşlarının kaybına tanık olma gibi nedenlerle tükenmişlik, umutsuzluk, korku, uyku problemleri ile ilişkili depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu gibi ruhsal problemler yaşıyorlar.

Hintli bir tıp doktoru olan Dr. Madan Kataria tarafından temelleri atılan kahkaha yogası kahkaha egzersizleri ile yoganın nefes tekniklerinin harmanlanmasından oluşan ve kişilerin motivasyonlarını arttırmak, streslerini azaltmak için uygulanıyor. Ayrıca bedene daha fazla oksijen girmesini sağladığı için stresi azaltarak vücudun, endorfin hormonu (mutluluk hormonu) salgılamasına neden oluyor ve böylece kişi kendisini daha iyi hissederek, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dolaşım sistemini hızlandırıp ve dengeler, içe atılan ve bastırılan duyguların dışarıya vurulmasını; zihinde toplanan negatif düşüncelerin ve kaygıların kahkaha yoluyla giderilmesini sağlıyor. Bireylerin enerji ve motivasyonlarını yükselterek böylece karşılaştıkları problemlere daha pozitif bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Etkinlik ile kahkaha yogasının bu faydalarından yola çıkarak Hemşireler gününde pandemi döneminde yorulan ve tükenen hemşirelerin kahkaha yogası ile tanışması sağlanarak hem kahkaha yogasının faydalarından yararlanmaları hem de kahkaha yogasını öğrenerek bu dönemde bireysel başetme mekanizması olarak kullanmaları amaçlandı.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Seda Karaman, Öğr. Gör. Dr. Tülay Kılınç ve Araş. Gör. Dr. Süheyla Yaralı tarafından "Günümüz Kahkahalarla Dolsun" başlıklı Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında düzenlenen Kahkaha Yogası 130 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Kahkaha Yogası Master Eğitmen İpek Ateşalp ve kahkaha Yogası Lideri olan Doç. Dr. Aslı Sis Çelik'in birlikte yönettikleri etkinlik ortalama 1 saat sürdü ve katılımcılar kahkahalara boğuldu. Etkinlik sonunda Doç. Dr. Aslı Sis çelik katılımcıların 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Etkinlikteki desteklerinden dolayı Kahkaha Yogası Master Eğitmen İpek Ateşalp'e, Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezine ve Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğüne teşekkür etti.

Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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