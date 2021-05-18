Hemşireler Haftası'nda sağlık çalışanlarına tehdit
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Hemşireler Haftası'nda sağlık çalışanlarına tehdit

Hemşireler Haftası'nda sağlık çalışanlarına tehdit
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da vakaya giden 112 acil servis ekipleri Hemşireler Haftası'nda, bir hasta yakını tarafından tehdit edildi.

Samsun'da vakaya giden 112 acil servis ekipleri Hemşireler Haftası'nda, bir hasta yakını tarafından tehdit edildi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Elmaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, göğüs ağrısı şikayetiyle 112'ye ihbarda bulunan şahsın ikametine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hastayı tedavi için Terme Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere ambulansa yerleştirdi. Bu sırada hasta yakınlarıyla yaşanan tartışma sonucu Ü.Ö. evden çıkarak ambulansa doğru yürüdü. Ambulansa yaklaştığı esnada elini beline götürerek silahına davrandığı iddia edilen ve sağlık çalışanlarını tehdit eden Ü.Ö. çevredeki vatandaşların müdahalesiyle buradan uzaklaştırıldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından şüpheli Ü.Ö. gözaltına alındı.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda Türkiye'nin çeşitli noktalarında özellikle pandemi sürecinde yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarının günü kutlanırken, Samsun'da 112 acil servis ekipleri tehdit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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