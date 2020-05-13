Hemşireler gününde hemşire sevgiliye havalara uçurtan sürpriz
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Hemşireler gününde hemşire sevgiliye havalara uçurtan sürpriz

Bursalı bir genç, hemşireler gününde hemşire sevgilisine öyle bir sürpriz yaptı ki hem kendi uçtu hem de sürprizi gören genç kadın sevinçten havalara uçtu.

Hemşireler gününde hemşire sevgiliye havalara uçurtan sürpriz
13.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:52

Bursalı bir genç, hemşireler gününde hemşire sevgilisine öyle bir sürpriz yaptı ki hem kendi uçtu hem de sürprizi gören genç kadın sevinçten havalara uçtu.

İnegöl ilçesinde kasaplık yapan üniversite öğrencisi Selman Özkan, acil servis hemşiresi olan sevgilisinin doğum gününü farklı bir şekilde kutladı. Sevgilisini hemşire olduğu için göremeyen genç aşık hemşireler gününde dünyaya gelen hemşire sevgilisinin doğum gününü kutlamak için paramotor kiraladı.

Paramotor pilotu İbrahim Dinçer'e ulaşan genç adam fikrini anlattı. Pilotun da olumlu cevap vermesiyle paramotorun arkasına astığı doğum günün kutlu olsun mesajıyla sevgilisinin kaldığı evin üzerinde yarım saat uçuş gerçekleştirdi.

Selman Özkan sağlıkçı sevgilisinin oturduğu evin üzerine geldiğinde telefonla arayarak haber verdi. Balkona çıktığında paramotoru ve arkasında asılı doğum günü mesajını gören hemşire, sevinçten havalara uçtu.

Sevgilisinin sağlıkçı olması sebebiyle böyle bir doğum günü kutlaması yapmak istediğini belirten Özkan, "Sevgilim acil servis hemşiresi kendisiyle uzun zamandır görüşemiyoruz. Ben de nasıl bir doğum günü kutlaması yaparım diye düşünürken böyle bir fikir aklıma geldi. İbrahim Dinçer'e ulaşarak fikrimi açtım o da kabul etti. Güzel bir uçuş yaparak güzel bir doğum günü sürprizi yaptık. Sevgilimin de haberi yoktu. Havadayken haberi oldu. Sevinçten havalara uçtu" dedi.

Paramotor pilotu İbrahim Dinçer de, "Korona virüs sürecinde bazı çiftler bir araya gelemiyor. Bizden yardım istiyorlar biz de çiftlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemşire sevgilisini göremeyen bir genç kardeşimiz bizden yardım istedi. Biz de bu isteği karşılıksız bırakmadık. Sevgilisinin kaldığı evin üzerinde uçarak doğum gününü kutladık" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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