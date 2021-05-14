Hemşireler Günü'nde çifte kutlama
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Hemşireler Günü'nde çifte kutlama

Hemşireler Günü'nde çifte kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, 12 Mayıs Hemşireler günü kapsamında Kdz. Ereğli Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, 12 Mayıs Hemşireler günü kapsamında Kdz. Ereğli Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hemşireler ve diğer personelin "Hemşireler Günü" ile Ramazan Bayramı kutlandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru ve Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ile birlikte; "12 Mayıs Hemşireler Günü" nedeniyle Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli ile makamında bir süre görüşen heyet, Türkeli'nin Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Pandemi sürecine ilişkin bilgi alındı.

Başhekim Türkeli nezaretinde görevi başında olan Hemşireler ve diğer personelin "Hemşireler Günü" ile Ramazan Bayramı kutlandı. AK Parti heyeti, personele "Hayırlı Bayramlar" dileyerek pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlık ve özveriden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - ZONGULDAK

Hemşireler Günü'nde çifte kutlama
Hemşireler Günü'nde çifte kutlama
Hemşireler Günü'nde çifte kutlama
Hemşireler Günü'nde çifte kutlama
Hemşireler Günü'nde çifte kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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