HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, hemşire Ayşe Çetintaş (42), yazdığı şiir kitaplarının geliri ile hastanedeki çocuklara oyuncak alarak, onları sevindirdi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan 20 yıllık ameliyat hemşiresi 2 çocuk annesi Ayşe Çetintaş, 4 yıldır insan sevgisi üzerine yazdığı şiirlerini 2 kitapta topladı. Kitapları için imza günü düzenleyen Çetintaş, elde ettiği gelirle, hastanede tedavi gören çocukların eğlenebilmesi için oyuncak alarak hediye etti. Oyuncakları gören çocuklar ise sevindi.

'ÇOCUKLAR ADINA BİRŞEYLER YAPMAK İSTEDİM'

Çetintaş, yaklaşık 4 yıldır insan sevgisi üzerine yazdığı şiirlerini 2 kitapta topladığını ifade ederek, "İlk kitabım 'Sol Yanım', ikincisi 'Gözlerimdeki Sarhoşluk'. Onların gelirleriyle çocuklar adına bir şeyler yapmak istedim. Böyle bir proje baya bir vakittir aklımdaydı. Bunu faaliyete geçirmek istedim. Bunun için imza günü düzenledim. İmza günüme gelerek kitaplarımı satın alan, bu projeme destekte bulunan herkese, özellikle sağlık camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklara arabalar, kaydıraklar, top ve top havuzları gibi birkaç oyuncak aldım onları mutlu edebilmek adına. Anne olunca bir de doğurganlık özelliğimizden dolayı hassasiyetimiz var bu anlamda. Benim nazarımda bir çocuğun gülüşü dünyanın gülmesi ile eşdeğerdir. O yüzden bundan sonra ne kadar yazarsam gelirlerini çocuklar için kullanmak istiyorum. Bu anlamda desteğini esirgemeyen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.