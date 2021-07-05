Hemşire Saliha Aybastı'dan diş hekimi eşine "yerinde aşı"
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Hemşire Saliha Aybastı'dan diş hekimi eşine "yerinde aşı"

Hemşire Saliha Aybastı'dan diş hekimi eşine 'yerinde aşı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'da Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Saliha Aybastı, diş hekimi olan eşine "yerinde aşı" yaptı.

Ordu'da Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Saliha Aybastı, diş hekimi olan eşine "yerinde aşı" yaptı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşire Saliha Aybastı Ordu'da Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli. Eşi diş hekimi. Salgının zor günlerinde tedavi olamayan hastalarına yetişmekte zorlanınca aşıyı ertelemiş. Sonuç: Ekibiyle sahada olan hemşire hanım 'yerinde aşı' yaptı" ifadelerini kullandı.

Koca, açıklamasının sonuna "Bazı mesleklerde aşı çok daha önemli!" notunu düştü.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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