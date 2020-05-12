Hemşire ordusunun korona virüsle mücadelesi devam ediyor
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Hemşire ordusunun korona virüsle mücadelesi devam ediyor

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bin 190 hemşirenin korona virüsle mücadelesi devam ediyor.

Hemşire ordusunun korona virüsle mücadelesi devam ediyor
12.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:50

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bin 190 hemşirenin korona virüsle mücadelesi devam ediyor. Salgın sürecinde virüs bulaştırma riskinden dolayı zaman zaman aileleri ile görüşemeyen hemşireler cesurca çalışmaya devam ediyor.

Türkiye'de her yıl 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor. Korona virüsle en ön safta savaşan hemşireler bu süreçte büyük özveri ve azim ile çalışarak pandemi mücadelesine devam ediyor. Hemşireler Haftası dolayısıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak toplanan hemşireler 'Evde Kal' mesajı verdi. Pandemi sürecinde kimileri aileleri ile haftalarca görüşemediklerini belirtirken kimileri ise hiç bir tedirginlik ve yorgunluk olmadan yola devam ettiklerini söyledi.

"HEMŞİRE ARKADAŞLARIM BULAŞTIRMA RİSKİNDEN DOLAYI AİLELERİNDE UZAK KALDILAR"

Hastanede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda tüm hazırlıklarının yapıldığının altını çizen Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Akçay, "Bu sürecin başında Sağlık Bakanlığı tarafından ilk 25 hastane olduğumuz bize bildirildi. Akabinde başhekimliğimiz tarafından yapılan toplantılarda algoritmalarımızı ve pandemi eylem planlarımızı hazırladık. İki aydır bu sürecin aktif olarak içerisindeyiz. Yoğun bakımlarımız özel yoğun bakımlar haline getirildi. Acilde düzenlemelerimizi yaptık. Bakanlık ve bilim kurulu önerileri doğrultusunda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Arkadaşlarımız evlerinden uzak kaldılar. Ailelerinden uzak kaldılar. Hastane çalıştılar, bulaştırmamak için evlerine gitmediler. Çocuklarını özlediler, telefonla görüşerek ve uzun süre ayrı kalmak zorunda kaldılar. Hiçbir zaman bunu işlerine yansıtmadılar. Son derece özverili ve fedakar şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Ben buradan tüm hemşire arkadaşlarımın 'Hemşireler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"İLK GÜNKÜ AZMİMİZ İLE YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Korona virüs süreci başladığında ekip arkadaşlarıyla birlikte hiç bir tedirginlik ve endişe içerisinde olmadan hazır olduklarını ifade eden Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Hayriye Tanrıvermiş, "Biz burada kocaman bir aileyiz. Hastanemize vak'a geleceğini duyunca koridorda hazır bir şekilde hastayı dakikalarca beklediğimizi hatırlıyorum. Her hangi bir tükenmişlik veya yorgunluk söz konusu değildir. İlk baştaki azmimiz ile yola devam ediyoruz. Sürecin başında 15 -20 gün ailemi görmedim. 10 yaşında bir kız çocuğum var. Israrla bana sarılmak istedi. Sarılmaması gerektiğini anlattım ve o an duygusal bir an yaşandı. Çok daha küçük çocuğu olan çalışan hemşire arkadaşlarım var. Onlar da aynı sıkıntıları yaşadılar. Ama biz hemşire ekibi olarak ilk günkü azim ve çalışma ile yol devam ediyoruz" diye konuştu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise Hemşireler Günü mesajında, "2020 yılı hemşireler yılı olarak ilan edildi. Covıd-19 pandemisi sağlık çalışanları ve hemşirelerimizin üstlenmiş oldukları rolleri ve fonksiyonları aşikar bir şekilde ortaya koydu. Hemşirelik mesleğinin 200. yılında bütün hemşirelerin, 'Hemşirelik Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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