Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu
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Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

25.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:45
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

İzmir'de yaşayan Zeynep Fırtına ve Erhan Yaymacı isimli sağlık çalışanları, sağlıkçı önlükleriyle dünya evine girdi.

İzmir'de yaşayan Zeynep Fırtına ve Erhan Yaymacı isimli sağlık çalışanları, sağlıkçı önlükleriyle dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise ambulans oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli hemşire Zeynep Fırtına (48) ve Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş doktoru Erhan Yaymacı (44), korona virüs sürecinde yoğun bakım servislerinde görev almaya başladı. Zorlu pandemi sürecinde aile büyükleriyle bile görüşemeyen çift, evlenme kararı aldı ancak pandemi nedeniyle aileler tanışamadı. Nikah için gün alan çift, bugün Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise çiçeklerle süslenen ambulans oldu. Belediyeye ait nikah salonuna siren sesleri eşliğinde ambulansla gelen çift, alkışlarla içeriye alındı. Çiftin nikahı ise maske ve mesafe kuralları doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ tarafından kıyıldı.

"Davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik"

Sağlıkçı önlüğünü gelinliği yapan hemşire Zeynep Fırtına, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için nikahında önlük giydiğini söyledi. Fırtına, "Ben 25 yıllık hemşireyim ve eşim diş hekimi. Zor günler geçiriyoruz. Deprem acısını unutamadık. Sağlık camiasından çok kaybımız var. Bu yüzden biz de davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Biz annelerimizi birbiriyle tanıştıramadık. İnsanlar o kadar dikkatsiz davranıyor ki kayıplarımız çok oluyor. Riskli olduğumuz için ailelerimiz dahi burada tanıştı. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

"Düğün aracımızın ambulans olması arkadaşlarımızın bize bir jesti oldu"

Unutulmayacak bir nikah kıydıran damat Erhan Yaymacı, "Hepimiz için dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Birbirimizden uzak duralım. Düğün aracımızın ambulans olması arkadaşlarımızın bize bir jesti oldu. Pandemi ortamında çok süslenmemesi için arkadaşlarımızdan rica ettim. Bize bayrağımız yeter" açıklamasında bulundu.

"Onlar bizim yanımızda, biz de onların yanındayız"

Çiftin nikahını kıyan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, "Bornova'da ikamet eden tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemleri ve 'Her şey bizden' projesi devam ediyor. Onlar bizim yanımızda, biz de onların yanındayız. Bu mutlu günlerinde onların nikahını kıymaktan dolayı mutluyum. Çok zor bir dönem geçirdik. Kaybedilmiş 1 yıl oldu. Böyle bir mutlu günü özlemişiz. İnşallah 2020 yılında daha mutlu bir dünya temenni ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarından müteşekkirim" diye konuştu. - İZMİR

Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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