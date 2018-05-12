Hemşire Kılığına Girip Hastaneden Bebek Kaçıran Kadın Tutuklandı

Afyonkarahisar'da hemşire kılığına girerek Suriye uyruklu bir ailenin yeni doğan bebeklerini hastaneden kaçıran kadın tutuklandı.

HASTANEDEN BEBEK KAÇIRMIŞTI

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö., nikahsız eşi Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. adliyeye çıkartılmıştı. Hakim karşısına çıkan Emine Ö. nikahsız eşi Fazlı Ç.'den hamile olduğunu ve düşük yapması nedeniyle çocuğu kaçırdığını belirttiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emine Ö., ifadesinin ardından tutuklanırken olayda ilgisi olduğu belirtilen şüpheliler, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. serbest bırakıldı.