Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp 'Allah rızası için yardım edin' diye bağırdı Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
16.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:54

Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp 'Allah rızası için yardım edin' diye bağırdı

ADANA - Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Daha sonra karısını aşağı indiren adam, 'Allah rızası için yardım edin' diye bağırarak eşini hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81175 sokaktaki Çağın Apartmanı'nın sekizinci katında meydana geldi. İddiaya göre, kentteki bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan D.G. (40), halı sahada çalışan ancak koronavirüs nedeniyle işten çıkartılan boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi H.G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından H.G., eşini evdeki 2 küçük çocuklarının gözü önünde sırtından bıçakladı. Daha sonra H.G. eşini aşağı indirip, 'Allah rızası için yardım edin' diyerek bağırıp komşularından yardım istedi. Bu sırada H.G.'ye sokaktan geçen bir kişi yardım ederek otomobiliyle yaralı kadını ve H.G.'yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin olayı görmesi üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının kocasını hastanede gözaltına alarak Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Çevreden olayı gören bir vatandaş ise H.G.'nin eşini bıçaklamadığını iddia ederek, "Ben H.G. ile görüştüm ve bana 'Karım bıçağı eline alıp kendisini bıçakladı' dedi. Ondan sonra karısını aşağı indirmiş ve hastaneye götürdüler. H.G.'nin söylediğine göre bıçaklanma yok. Halı saha da çalışıyordu o arkadaş ama bıraktığını duyduk. Bize göre aslında durumları iyi gibiydi" diye konuştu.

Genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu Haber
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Haber
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Haber
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Süreyya Önder Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ersin Korkut Burcu Esmersoy Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 22:39:18. #1.15#
title