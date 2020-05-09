Hemşire Kader, kızıyla cep telefonu aracılığıyla hasret giderdi

ADANA Şehir Hastanesi'nde, koronavirüse karşı verilen mücadelede görev alan 2 çocuk annesi hemşire Kader Yaşar, Anneler Günü öncesinde 4 yaşındaki kızı Ülkü ile görüntülü görüşüp, özlem giderdi.

ADANA Şehir Hastanesi'nde, koronavirüse karşı verilen mücadelede görev alan 2 çocuk annesi hemşire Kader Yaşar, Anneler Günü öncesinde 4 yaşındaki kızı Ülkü ile görüntülü görüşüp, özlem giderdi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan hemen sonra Adana Şehir Hastanesi, pandemi hastanesine dönüştürüldü. Hastanenin acil servisinde çalışan hemşire Kader Yaşar da salgınla mücadelede görev aldı. Hemşire anne, Anneler Günü öncesinde kızı Ülkü ile cep telefonuyla görüşerek, hasret giderdi.

Salgınla mücadele ederken, en çok çocuklarını özlediğini söyleyen Kader Yaşar, "Bir taraftan hayat kurtarıyoruz bu işin güzel tarafı. Ancak ailemize karşı sorumluluklarımız var. Eve gidince enfeksiyon riskine karşı çocuklarımdan uzak duruyorum. Bu süreçte en çok bir araya gelmeyi özledim. Benim de anne ve babam var, onlar uzakta. Uzun süredir annemi göremiyorum, elini öpmek isterdim. Anneler Günü'nde çocuklarımı doya doya görmek isterdim" dedi.

Kaynak: DHA