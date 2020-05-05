Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseri
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Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseri

Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseri
05.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:26

Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseriMERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs servisinde gönüllü çalışan hemşire Merve Erkek (28) ve eşi Cemil Erkek (33), salgınla mücadelede özveriyle çalışan meslektaşlarına, dinlenme alanında müzik dinletisi yaparak...

Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseri

MERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs servisinde gönüllü çalışan hemşire Merve Erkek (28) ve eşi Cemil Erkek (33), salgınla mücadelede özveriyle çalışan meslektaşlarına, dinlenme alanında müzik dinletisi yaparak moral veriyor.

Koronavirüsle mücadele eden meslektaşlarına destek vermek isteyen hemşire Merve ve Cemil Erkek çifti, geçtiğimiz günlerde koronavirüs servisine geçmek için başvuru yaptı. Başvuruları kabul edilen çift, el ele vererek koronavirüs servisinde çalışmaya başladı. Serviste meslektaşlarına destek veren çift, kendileri için tahsis edilen alanda da sağlık çalışanlarına gitar çalıp, şarkı söyleyerek moral veriyor.

Salgının üstesinden gelebileceklerini düşündüğünü belirten Cemil Erkek, "Eşimle birlikte bu sürecin içinde olmak bizim için hem ailevi hem de mesleki olarak sınav oluyor. Biz 24 saat esasına göre, yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Burası istirahat alanımız. Burada sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kimimiz kitap okuyor, kimi dinleniyor, yorgunluğunu atıyor ve görevinin başına dönüyor" dedi.

4 yıllık yoğun bakım çalışanı olduğunu kaydeden Merve Erkek ise "Hem arkadaşlarıma destek olmayı, hem de mesleki açıdan bu durumu tecrübe etmeyi istedim" dedi.

Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseri

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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