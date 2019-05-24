Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi (3)

SERBEST BIRAKILDI

Denizli'de, doktor eşi Cüneyt E.'yi bıçakla yaralayan hemşire Aylin E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aylin E.'nin emniyetteki ifadesinde, ailevi nedenlerden dolayı eşiyle kavga ettiklerini, suçu ağır tahrik altında işlediğini söylediği ifade edildi. Tedavisi süren Cüneyt E.'nin de eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.



Kaynak: DHA