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Hemşire Batuhan'dan 5 gündür haber alınamıyor

Hemşire Batuhan'dan 5 gündür haber alınamıyor
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılan hemşire Batuhan Yiğit'ten (23) 5 gündür haber alınamıyor.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılan hemşire Batuhan Yiğit'ten (23) 5 gündür haber alınamıyor. Yiğit'ten haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden veya görenlerden yardım istedi.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit, geçen 30 Aralık'ta öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam eve dönmedi. Telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları kendisine ulaşamayınca, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşi Batuhan'dan 5 gündür haber alamadıklarını belirten Buket Yiğit, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Pamukkale Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan kardeşi Batuhan'ın 25 Aralık'ta İstanbul'a Üsküdar'daki bir hastaneye atandığını belirten Buket Yiğit, "İlk görev yeri olacaktı. Ailesinden ayrılacağı için üzgün olduğunu arkadaşlarına iletti. Başka şehirde yaşamak istiyordu. Evden, arkadaşlarıma gidiyorum diye çıktı. Kendisinden bir daha haber alamadık. Perişan durumdayız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kardeşimi gören ya da yerini bilenlerden en yakın polis merkezine bildirmelerini istiyoruz" dedi.


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