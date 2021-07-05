Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptı

Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da görevli hemşire Saliha Aybastı'nın diş hekimi eşine yerinde aşı uyguladığını açıkladı.

Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da görevli hemşire Saliha Aybastı'nın diş hekimi eşine yerinde aşı uyguladığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hemşire Saliha Aybastı Ordu'da Toplum Sağlığı Merkezinde görevli. Eşi diş hekimi. Salgının zor günlerinde tedavi olamayan hastalarına yetişmekte zorlanınca aşıyı ertelemiş. Sonuç: Ekibiyle sahada olan hemşire hanım 'yerinde aşı' yaptı. (Not: Bazı mesleklerde aşı çok daha önemli !)" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Zeki Müren Kartal Tibet İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 23:41:19. #1.15#

title