Hemşire annenin "ekip amiri" doktor kızıyla 112 mesaisi

05.11.2019 12:38

Konya Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Birimine (112 Acil) doktor olarak atanan İrem Demirtaş (24), aynı serviste 21 yıldır hemşirelik yapan annesi Elif Demirtaş'la (48) çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıllardır çalıştığı servise kızının doktor olarak atanmasından şaşkınlığını gizleyemeyen Elif Demirtaş bir yandan duruma alışmaya çalışırken bir yandan da ekip amiri olan evladıyla hastaların yardımına koşuyor.

Demirtaş, kızının yaptığı tercihlerin ardından rastlantı sonucu kendi çalıştığı servise atandığını söyledi.

İlk başlarda duruma alışmaya çalıştığını anlatan Demirtaş, "Ben acil servise başladığımda İrem henüz 3 yaşındaydı. Şimdi ise doktor oldu ve aynı yerde çalışıyoruz." dedi.

İrem'e küçükken tatlı bir beddua ettiğini dile getiren Demirtaş, "İrem 3 yaşında kreşe giderken nöbet tuttuğum günler benim için zor geçiyordu. Çünkü sürekli 112'yi arayıp kreşte öğrendiği, şarkı ve şiirleri zorla dinletiyordu. Eve geldiğimde bana kızıyordu. Bunun üzerine 'İnşallah bir gün sen de okuyup doktor olursun. İşimin zorluğunu görürsün.' demiştim. Allah bugünleri nasip etti ve kızım doktor oldu. Hem de aynı istasyonda benim ekip amirim olarak." dedi.

Yaklaşık bir ay önce annesinin görev yaptığı istasyona atanan doktor İrem Demirtaş ise imkansızı başardığını dile getirdi.

Annesinin çalıştığı yere atanmasını "mucize" olarak değerlendiren Demirtaş, "Tercihimde ilk sıraya Konya 5010 istasyonunu yazdım. Fakat istediğim yerin gelmesi imkansızdı. Ancak şu anda annemle birlikte çalışıyorum." diye konuştu.

"Günün sonunda anneme yorgunluk kahvesi yapıyorum"

Göreve başladığı ilk günlerde çok zorlandığını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Serviste anneme nasıl davranacağımı bilemiyordum. Fakat annem, 'Kızım burası iş yeri. Kutsal bir meslek yapıyoruz.' deyince, çok rahatladım. Burada ekip amiri olarak görev yapıyorum. İş başka, anne-kız ilişkisi başka. Bunu profesyoneller olarak ayırt edebiliyoruz. Eve gidince yine ev işlerinde anneme yardımcı oluyorum. Günün sonunda anneme yorgunluk kahvesi yapıyorum."

Kaynak: AA